Ximbinha mostra antes e depois de harmonização facial; confira a mudança

Nos comentários os internautas aprovaram o procedimento estético do artista.

Por meio de uma rede social, Ximbinha divulgou, nesta quarta-feira (5), o “antes e depois” com os resultados de uma harmonização facial feita recentemente. “Estou gatinho”, disse ele.

“Um antes e depois de muita gratidão, aos grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço!”, comemorou ele.

O guitarrista agradeceu os profissionais responsáveis pelo procedimento e contou ainda que está se sentindo mais bonito. “Adorei o resultado. Agora estou gatinho”, afirmou.

O público aprovou o resultado da harmonização. Em um dos comentários, uma internauta disse que Ximbinha ficou mais jovem.”Nossa, rejuvenesceu 20 anos. Bem natural! Que bom que foi em Belém”, comentou ela. Égua, meu astro, ficou top demais. Ficou mais novo que eu, meu amigo”, brincou um seguidor. “Caraca, ficou muito perfeito”, disse outro. “Oh, menino lindo! Ficou ainda mais novo”, declarou outro fã.

