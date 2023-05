PRF abre inscrições para o processo seletivo de estágio 2023

Segundo a PRF, o processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas de estágio de nível superior, na modalidade de graduação, e formação de cadastro de reserva – (Divulgação / PRF).

SÃO LUÍS – Nesta segunda-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal no Maranhão abriu as inscrições para o processo seletivo de estágio de 2023. Segundo a PRF, o processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas de estágio de nível superior, na modalidade de graduação, e formação de cadastro de reserva.

Ainda de acordo com a PRF, o estágio terá carga horária de seis horas diárias e 30 horas semanais e será realizado na Sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão (PRF-MA), situada em São Luís, e nas Delegacias da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, situadas em São Luís (Pedrinhas), Santa Inês, Caxias, Imperatriz e Balsas.

São alguns dos requisitos para a participação no processo seletivo: possuir matrícula e frequência regular em curso de educação superior, na modalidade de graduação, e ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A bolsa-estágio para a modalidade de graduação e carga horária de trinta horas semanais corresponde a R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia.

Poderão participar do processo seletivo estudantes com idade mínima de 16 anos, matriculados até o penúltimo semestre e com frequência regular em curso de educação superior da rede pública ou particular de ensino reconhecido pelo MEC.

As inscrições estão abertas até dia 31 de maio de 2023 e não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Outras informações sobre inscrições, requisitos, vagas, carga horária, bolsa-estágio, critérios de seleção, entre outras, constam na íntegra do edital de abertura.

