PRF apreende 20 m³ de madeira ilegal em Dom Eliseu, no Pará

(Ascom/PRF) – Condutor relatou aos policiais que havia comprado a madeira pela quantia de R$ 2.400.

Um caminhão com 20,97m³ madeira em toras das espécies Pau Roxo (Roxinho) e Timborana (Angico) foi flagrado durante fiscalização de rotina no km 20, da BR-010, em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. As informações são desta quinta-feira (15).

Durante o processo de fiscalização, os policiais pediram ao condutor que apresentasse o documento fiscal da madeira, o mesmo relatou que não havia nenhum documento que provasse a origem legal da madeira.

Questionado sobre a origem da madeira, o condutor relatou que havia comprado a madeira na Colônia Vila Nazaré em Dom Eliseu pela quantia de R$ 2.400.

O condutor e a carga foram encaminhados à Secretaria Municipal De Meio Ambiente (Semma) para as medidas administrativas cabíveis. Também foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do autor.

Por G1 PA — Belém

