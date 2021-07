Caixa antecipa datas da 4ª parcela do Auxílio Emergencial

(Foto:Reprodução) – Novo calendário irá iniciar no dia 17 de julho e está marcado para encerrar no dia 18 de agosto

A Caixa anunciou, nesta quinta-feira (15), durante live transmitida nos perfis oficiais do banco nas redes sociais, a antecipação do calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O novo calendário tem início no próximo dia 17 de julho, com crédito para os nascidos em janeiro.

Marcado inicialmente para encerrar em 10 de setembro, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o quarto ciclo agora finaliza no dia 18 de agosto.

“A CAIXA segue trabalhando com todo o empenho para ajudar a todos a superar as dificuldades da pandemia. Nada mais justo do que fazer o Auxílio Emergencial chegar mais rápido as mãos dos brasileiros”, avalia o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Confira abaixo o novo calendário de crédito da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021:

