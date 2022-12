PRF apreende 20 mil maços de cigarro escondidos em panetones na BR 163 no MT

Caminhão estava carregado com cigarro, cigarro eletrônico, placas de celulares e baterias. — Foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Produtos estavam escondidos em panetones, segundo a PRF

Além do cigarro, o motorista transportava caixas de cigarro eletrônico, placas de celulares e baterias.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada dessa sexta-feira (2), 20 mil maços de cigarro que estavam escondidos em chocolates e panetones. A abordagem ocorreu no km 55 da BR-163, em Itiquira, a 359 km de Cuiabá

Além disso, o motorista carregava nove caixas com cigarros eletrônicos, placas de celulares e baterias.

A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima à polícia. De acordo com a PRF, o motorista relatou que estava indo para Campo Grande em Mato Grosso do Sul e que o cigarro entregaria em Rondonópolis, a 218 km da capital. Outra parte dos eletrônicos seriam entregues em Cuiabá

Os produtos foram encaminhados à Polícia Federal e, posteriormente, serão levados para a Receita Federal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/12/2022/07:05:53 com informações do G1MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...