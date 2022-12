PF deflagra operação de combate ao tráfico estadual de drogas em Itaituba

(Foto: Reprodução) -PF cumpre mandado de busca e apreensão em Itaituba durante Operação que investiga tráfico interestadual de drogas

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade. Além de Itaituba-PA, a operação ocorreu também nos estados do Amazonas, Rondônia, São Paulo e Bahia.

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (02) operação em Itaituba, sudoeste do Pará, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas.

Além do Pará, a operação ocorreu em mais quatro estados,nas seguintes cidades: Porto Velho (RO), Manaus (AM), Guarulhos (SP), São Paulo e Salvador (BA).

De acordo com as investigações, a PF descobriu que os suspeitos transportavam a droga de Porto Velho com a intenção de chegar na Bahia. No trajeto, eles utilizavam uma suposta empresa de transporte sediada em São Paulo, com uma filial na capital de Rondônia. A organização criminosa escondia drogas em carregamentos de sapatos que saiam pela zona portuária de Porto Velho, em Rondônia e seguia para os estados da região norte, nordeste e sudeste do país.

O esquema começou a ser investigado após a apreensão de grandes cargas de cocaína em São Paulo e Porto Velho, que somam mais de uma tonelada. Nas ocasiões, os suspeitos foram presos em flagrante.

Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão preventiva. Mais de 120 policiais participaram da operação Náufrago nos cinco estados.

Os indiciados nessa operação vão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Fonte: G1 Pará, G1 Rondônia

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...