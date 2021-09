PRF apreende 32,9m³ de madeira transportada ilegalmente, em Placas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso comprovado a existência do crime, o motorista poderá receber pena de seis meses a um ano de prisão, além do pagamento de multa.

O condutor do caminhão foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Placas por se enquadrar no crime de transporte de madeira sem licença válida (art. 46 da lei 9.605/98). Ele ficará à disposição do órgão ambiental responsável para que sejam realizados os procedimentos cabíveis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão no Km 906 da BR-230 que transportava oito toras com cerca de 32,9 m³ de madeira, na madrugada desta quarta-feira (22).

Apreensão foi feita na BR-230, no município Placas, região do baixo-amazonas, onde há alto índice de crimes ambientais.

You May Also Like