Bolsonaro é recebido por apoiadores e posa para fotos em Nova York

O presidente participou na manhã desta terça da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes de sua comitiva foram recepcionados por apoiadores nesta terça-feira (21) na porta do hotel onde estão hospedados, em Nova York.

Segurando cartazes com frases de apoio em inglês como “We trust, support and love our president Bolsonaro” (Nós confiamos, apoiamos e amamos nosso presidente Bolsonaro) e “We brazilians from New York support our president Bolsonaro” (Nós brasileiros de Nova York apoiamos nosso presidente Bolsonaro), os populares fizeram fotos e cantaram o hino nacional. Um dos apoiadores, inclusive, tocou o hino brasileiro com um saxofone.

O presidente viajou para os Estados Unidos no último domingo (19) para participar da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro discursou na abertura da sessão de debates, onde destacou o avanço da vacinação, as medidas para a preservação do meio ambiente e defendeu as liberdades individuais e a democracia.

Coube ao Bolsonaro fazer o discurso de abertura do evento, seguido do presidente dos Estados Unidos. A tradição vem desde os primórdios das Nações Unidas, quando o diplomata Oswaldo Aranha, então chefe da delegação brasileira, presidiu a Assembleia Geral, em 1947.

