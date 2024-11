PRF apreende armas e munições em rodovias federais do Pará

Espingardas, pistolas e facas foram apreendidas por agentes da PRF durante fiscalização em estradas do Pará | Divulgação/PRF

Armamentos, incluindo espingardas e pistolas, foram apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Operações de fiscalização de rotina em veículos que trafegam em estradas e rodovias estaduais ou federais é de suma importância para que crimes que envolvam o transporte de cargas ilegais sejam evitados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas apreensões de armas de fogo e munições em ações de fiscalização na rodovia federal BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, entre os dias 4 e 13 de novembro, nesta quarta-feira.

No dia 4, os policiais abordaram um veículo, modelo Toyota Hilux, ocupado por um motorista e quatro passageiros, no quilômetro 229 da BR-010, em Ipixuna do Pará. Durante a vistoria, foi localizada uma espingarda calibre .12 com 25 munições, além de uma espingarda calibre .32, acompanhada de 24 munições.

O motorista afirmou ser o proprietário da arma de calibre .12, mas informou que a documentação estava vencida. Já um dos passageiros disse ser o dono da espingarda calibre .32, adquirida há sete anos por R$ 600,00, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a legalidade da posse.

Na tarde de 11 de novembro, os agentes abordaram um Chevrolet Celta, onde foi encontrado, dentro de uma rede no interior do veículo, um revólver calibre .38 com seis munições intactas. O condutor informou que comprou a arma cerca de três anos em Parauapebas por R$ 2,6 mil, mas não apresentou a documentação legal.

Já na manhã de quarta-feira (13), a PRF realizou nova abordagem, desta vez a um veículo modelo Chevrolet S10. Durante a inspeção, foi localizada no console central do veículo uma pistola Taurus THC 9mm, com 9 munições. O motorista afirmou ser proprietário da arma, mas não possuía o porte necessário para o porte de arma de fogo.

Segundo a PRF, em todas as ocorrências, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, onde responderão, em tese, por porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: PRF Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/20:28:26

