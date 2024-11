Mulher é presa suspeita de abuso infantil na Grande Belém | PA

Mulher foi presa em flagrante com conteúdos pornográficos infantis em seu celular | Divulgação/PCPA

Investigada por distribuir conteúdo pornográfico infantil foi presa em flagrante com imagens de abusos sexuais de crianças armazenadas no celular.

Crimes contra menores de idade são tipificados por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê uma série de punições para pessoas que atentem contra a vida e honra das crianças e dos adolescentes.

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Pará por armazenar fotos e vídeos com cenas explícitas de abuso sexual de crianças. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (13) em Ananindeua, na Grande Belém.

Agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Científica do Pará, deflagraram a quinta fase da “Operação Safeguard”, que tinha como alvo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em investigação sobre a venda e distribuição de conteúdo pornográfico infantil on-line.

O celular da mulher investigada foi apreendido e deverá passar por perícias para confirmar o crime. De acordo com as investigações, a suspeita já estava sendo monitorada por indícios de envolvimento com a distribuição de material pornográfico infantil por meio de plataformas digitais.

“Reforçamos que o combate à exploração infantil on-line é uma prioridade, e operações como a ‘Safeguard’ mostram o comprometimento em manter a segurança de crianças e adolescentes. A colaboração entre órgãos de segurança pública e tecnologia tem sido fundamental para o êxito na identificação e prisão dos envolvidos em crimes cibernéticos contra grupos vulneráveis”, explicou a delegada Géssica Araruna, responsável pela ação.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada para realizar os procedimentos necessários e segue à disposição da Justiça.

“OPERAÇÃO SAFEGUARD”

A Operação Safeguard, que chega à sua quinta fase, faz parte de uma iniciativa contínua da Polícia Civil para combater crimes de abuso e exploração sexual infantil na internet.

A operação tem como foco principal a identificação e captura de indivíduos envolvidos na produção, venda e distribuição de material de abuso infantil, atuando tanto no Pará quanto em âmbito nacional.

A operação foi nomeada “Safeguard” em referência à sua missão de proteger crianças e adolescentes dos perigos da internet. Ao mesmo tempo, visa garantir o resguardo de provas relevantes para a persecução penal, facilitando a retirada de circulação de criminosos que atuam no ambiente virtual.

Fonte: Agência Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/20:28:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...