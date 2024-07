Homem é assassinado a tiros enquanto estava na mesa de bar com amigos em Parauapebas, no Pará

(Foto: Reprodução)- Vítima foi baleada por trás por atirador que chegou em motocicleta. Caso é investigado pela Delegacia de Homicíos.

As primeiras horas de sábado (20) foram marcadas pelo assassinato de Rodrigo Santos Gomes na Rua Coralina, bairro Liberdade, em Parauapebas. Ele foi baleado quando estava sentado em uma mesa de bar e morreu no local.

O vídeo de uma câmera de segurança do bar registrou o momento em que uma pessoa chega em uma moto e estaciona na esquina, a alguns metros de onde Rodrigo e um grupo de amigos estão sentados. O atirador se aproxima devagar e surpreende a vítima pelas costas, atirando diversas vezes contra ela por volta de 3h da manhã. Dois tiros acertaram o alvo.

Imagens feitas no local mostram o corpo de Rodrigo caído ao lado de um engradado de cerveja, a cadeira que ocupava tombou junto com ele.

O bar estava lotado e as testemunhas saíram correndo após os disparos. O suspeito retorna com calma para o lugar onde deixou a moto estacionada e foge do bar logo após o crime.

As imagens da câmera de segurança do estabelecimento podem ajudar a Polícia Civil durante a investigação do crime .

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/14:53:19

