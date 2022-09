PRF apreende aves silvestres sendo transportadas ilegalmente em veículo no Pará

PRF resgata aves silvestres sendo transportadas em veículo no Pará — Foto: Reprodução / PRF

Condutor foi levado para a delegacia e deve responder por crime de matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (5) o resgate de três pássaros silvestres em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A apreensão ocorreu durante fiscalização no KM 102 da rodovia BR-316.

A ação foi no último sábado (3), quando os animais foram encontrados em um veículo de passeio. As aves estava acondicionadas em pequenas gaiolas no porta-malas e no assoalho.

Segundo a PRF, os pássaros eram das espécies Trinca-Ferro e Curió. O condutor não possuía permissão, licença ou autorização para realizar o transporte.

O condutor havia saído de Belém com destino à Capanema, na região nordeste. De acordo com a PRF, é a quarta vez em menos de dois anos que ele é flagrado pela corporação cometendo o mesmo crime.

Além dos animais apreendidos, a PRF também encaminhou o motorista e uma passageira que estava no veículo à delegacia de Polícia Civil de Santa Maria para os procedimentos cabíveis.

A PRF informou que, em tese, eles devem responder pelo crime de matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre. (Com informações do Por g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 06/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...