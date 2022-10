PRF apreende caminhão com registro de apropriação indébita na BR-163, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em ato contínuo, a equipe da PRF se deslocou ao local e abordou o veículo. Ao realizar as consultas foi confirmado a situação do veículo, ratificada também através do Boletim de Ocorrência feito pelo proprietário.

(Foto‌:Reprodução) – Na tarde de segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal, recebeu denúncia por parte do proprietário de um caminhão, em situação de apropriação indébita, que o veículo estava em um posto de combustível às margens do KM 997, na BR-163, em Santarém.

