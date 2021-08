PRF apreende cerca de 1.896 pares de calçados falsificados, em Vitória do Xingu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Questionado sobre a origem dos calçados, o condutor relatou que foram adquiridos no estado de Minas Gerais e que seriam comercializados no estado do Pará.

A equipe policial realizou uma inspeção no compartimento de carga do veículo, onde foram encontradas 200 (duzentas) caixas contendo cerca de 1.896 (mil e oitocentos e noventa e seis) pares de sapatos falsificados e sem documentação fiscal.

