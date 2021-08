Lançado edital de credenciamento de artistas e profissionais no Pará

A Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), lançou o edital de credenciamento de nº 005/2021, com o objetivo de credenciar artistas, profissionais e fazedores da cultura para possíveis prestações de serviços, além de atender programações realizadas e apoiadas pela Secult no Estado, como cursos e oficinas, que possibilitam a qualificação de profissionais das áreas da cultura e economia criativa.

O prazo do credenciamento é de 12 meses, contados a partir da publicação do edital, período em que os credenciados poderão ser convocados à contratação junto à Secretaria, de acordo com a demanda.

Os interessados devem ficar atento à pauta da programação compreendida no período de 1º de setembro de 2021 a 1º de setembro de 2022, nas atividades realizadas e apoiadas pela Secult.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site da secretaria: https://www.secult.pa.gov.br/

O edital foi elaborado buscando alinhar-se com as especificidades locais, apoiando e viabilizando variada programação, com o intuito de fazer chegar ao público ações que abrangem tanto as formas tradicionais, quanto as vertentes contemporâneas de produção cultural e da arte.

A Secult atua em todo o estado do Pará e desenvolve projetos que valorizam e contribuem para o fortalecimento das expressões culturais e da produção artística das regiões de integração.

