Após tentativa de roubo a carro de correios, assaltantes morrem em Anapu (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesse momento o motorista do caminhão dos Correios chegou ao local e informou que um assaltante havia descido do caminhão e entrado em um carro fiat vermelho. Enquanto uma equipe fez o socorro dos feridos, outra guarnição saiu em busca do outro veículo.

Segundo a Polícia, após vários quilômetros de acompanhamento, um integrante do veículo inclinou-se para fora e apontou uma arma de fogo, nesse momento a guarnição atingiu o pneu do carro. “Um dos integrantes desceu atirando na guarnição, que revidou e atingiu os dois criminosos”, detalha o Boletim de Ocorrências.

You May Also Like