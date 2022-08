PRF Apreende drogas avaliadas em R$ 4 milhões na BR-230

Os tabletes foram encontrados escondidos na carroceria de uma pick-up -(Foto: Gabriel Silva/Confirma Notícia)

PRF apreendeu aproximadamente 70kg de drogas durante fiscalização de rotina na BR-230 –

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite desta segunda-feira (22), em fiscalizações de rotina, no KM 40 sentido Anapu, interior do Pará, aproximadamente 50kg de Cloridrato de Cocaína e 20kg de Skunk.

Segundo o agente Magno da PRF, estava na abordagem, as irregularidades no veículo chamaram a atenção dele e de seus colegas, que estavam em deslocamento para rondas de rotinas próximo a balsa de Belo Monte.

“Nos deparamos com o veículo passando na Rodovia com o para-choque dianteiro quebrado, né… um item obrigatório e aí paramos, decidimos abordar pra fiscalizar, ver qual o motivo de tá quebrado o para-choque do cara e atrás também constatamos uma lanterna também queimada, ai foi durante a abordam se deu assim”, afirma Roberto Magno.

Segundo informações da PRF, o condutor do veículo apresentou nervosismo na hora da abordagem, o que levou os agentes a suspeitar e inspecionar o carro em que ele estava.

Os tabletes foram encontrados escondidos na carroceria do veículo

Os policiais encontraram os entorpecentes armazenados na carroceria do veículo. Foram apreendidos aproximadamente 50kg de Cloridrato de Cocaína e 20kg de Skunk. Estima-se que o prejuízo para o crime organizado pode chegar a 4 milhões de reais. O homem que conduzia o veículo tem 26 anos e alegou para os agentes desconhecimento sobre a carga que foi encontrada.

“Disse que estava vindo de Santarém com destino a Goianésia. Perguntamos se tinha algo de ilícito no carro e ele disse que não, aí durante a abordagem, durante o aprofundamento de fiscalização do veículo, constatamos lá e localizamos a droga, né… aí não disse mais nada e se reservou ao silêncio”.

Recentemente, houve uma grande apreensão de drogas no município de Brasil Novo, na abordagem de um ônibus que fazia transporte de passageiros, duas mulheres estavam transportando aproximadamente 30kg de Skunk em suas bagagens. A droga apreendida no KM 40 e o suspeito foram encaminhados para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

“O procedimento é de encaminhar para a Polícia Civil. Poderia ser para a Polícia Federal, mas como não foi caracterizado a intermunicipalidade, né… será apresentado a Polícia Civil e o delegado, o procedimento é de mandar para a incineração… Guarda uma quantidade para amostra pra fazer a perícia e uma contra prova, mas tudo é incinerado”, finaliza o PRF.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022/08:05:53 com informação do portal Confirmanoticia

