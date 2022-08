Integrante do Comando Vermelho morre em confronto com a Polícia Civil no Pará

(Foto:Reprodução) – Policiais civis mataram a tiros um homem identificado como Émerson Souza de Moraes, conhecido como Buiu, no domingo, 21, em um hotel em Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará. De acordo com a PC, ele é suspeito de integrar o Comando Vermelho e de arquitetar um plano para matar policiais e vender drogas no Marajó.

A PC chegou até Buiu por meio de uma denúncia anônima dando conta de que ele estaria hospedado em um hotel portando uma arma de fogo com o objetivo de atentar contra agentes da segurança pública e que também estaria com um grande carregamento de drogas para distribuir em Breves.

Com as informações em mãos, os policiais organizaram uma operação e fecharam o cerco no hotel. Eles teriam avisado ao hóspede que deixasse o quarto, mas sem resposta, arrombaram a porta e foram recebidos por Buiu com um revólver em mãos e atirando.

Como resposta à injusta agressão, os policiais civis revidaram, efetuando disparos de arma de fogo simultâneos, que apesar de terem atingido o indivíduo este continuou correndo em direção aos policiais empurrando-os pelo corredor da pousada, mas que logo caiu e não conseguiu mais se levantar.

A equipe ainda tentou socorrer Buiu levando-o à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) para atendimento médico, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, três munições intactas e dois estojos deflagrados e dentro da arma.

(Com informações do Roma News).

Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022

