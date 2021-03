PRF apreende veículo com adulteração dos elementos de identificação na BR-163, em Trairão (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais estavam em exercício quando realizaram a abordagem ao veiculo VW/31.320 CNC 6X4, cor branca e sem placa. Após análise, constatou-se que os elementos de identificação estavam adulterados. Em consulta aos sistemas, foi constatado que, na verdade, o veículo se trata do automóvel VW/31.320 CNC 6X4, cor branca e de Placas AWX7272, com registro de Restrição Judicial.

Por volta das 10h desta quinta-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de um veículo com sinais de adulteração. O caso aconteceu no município de Trairão (PA).

