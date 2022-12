 PC PRENDE DUPLA EM FLAGRANTE PELO CRIME DE ESTUPRO, EM ALTAMIRA

As diligências iniciaram após o registro de ocorrência de uma mulher que declarou ter sido vítima de um estupro coletivo

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município de Altamira prenderam em flagrante dois homens pelo crime de estupro.

As prisões ocorreram na última terça-feira (13 de dezembro), em Altamira, no sudoeste do Pará.

As diligências iniciaram após o registro de ocorrência de uma mulher que declarou ter sido vítima de um estupro coletivo cometido pelos dois suspeitos. A partir das informações repassadas, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar a dupla suspeita.

Após as prisões, os dois indivíduos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de praxe. Ambos serão colocados à disposição do Poder Judiciário.

15/12/2022

