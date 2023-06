PRF e Polícia Civil encontram peças de veículos que podem chegar a R$ 1,5 milhão

Material estaria dentro de um caminhão apreendido no dia 20 de maio, de forma a dificultar reconhecimento de componentes dos veículos.

Na manhã desta segunda-feira (5), dez veículos furtados ou roubados, com peças desmontadas, foram recuperados em ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme a polícia, o valor das peças pode chegar a R$ 1,5 milhão.

Conforme a PRF, as equipes identificaram veículos que se encontravam desmontados por completo dentro de um caminhão apreendido pela PRF no km 800 da BR-040 no dia 20 de maio. Segundo a polícia, os criminosos colocaram as peças organizadas em uma disposição que visava a dificultar o reconhecimento de componentes indicativos dos veículos.

Entre as peças que estavam sendo transportadas, identificaram-se motores, câmbios, painéis e plurais peças de lataria. Estima-se que o valor total dos componentes pode chegar a R$ 1,5 milhão.

As peças foram carregadas no Rio de Janeiro (RJ) e destinavam-se a Goiânia (GO).

O condutor do veículo foi encaminhado à delegacia da Polícia Judiciária em Juiz de Fora na data da apreensão. Na ação desta segunda, participaram policiais rodoviários federais das delegacias de Juiz de Fora, Leopoldina e Três Rios (RJ), juntamente com policiais civis de Minas Gerais.

Fonte: Por Tribuna e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2023/09:29:00

