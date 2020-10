PRF flagra motoristas dirigindo sob efeito de anfetaminas, na BR-316, no PA

Foram três flagrantes no nordeste do estado. – (Foto:Reprodução)

A Policia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motorista de caminhão dirigindo sob efeito de anfetamina. O caso ocorreu nesta segunda-feira (19), no km 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado.

Após denúncias de outros motoristas do comportamento perigoso do condutor da carreta ao volante, os agentes interceptaram o veículo que vinha de São Paulo para Belém. Além das características visuais do consumo da droga, uma inspeção na cabine identificou unidades das pílulas.

Segundo a PRF, desde sexta-feira (16), outros três motoristas foram autuados pela mesma prática. Todos trabalhavam com o transporte de carga. Foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência e os motoristas foram liberados e vão responder pelo crime em juízo.

Por G1 PA — Belém

