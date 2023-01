Policia Militar é morto em Aveiro

Policial morto em cumprimento do dever no município de Aveiro (Foto:Reprodução)

Em uma missão nesta manhã de Sábado (07) Polícia Militar e Polícia Civil foram cumprir um mandado de prisão preventiva na comunidade de Santa Cruz no município de Aveiro, contra um elemento de nome GRACIMILTON SILVA ROCHA “LIQUINHO” pelo crime de homicídio, ao realizar o cerco no local policiais foram recebidos a tiros de espingarda onde um Sargento da Polícia Militar do 15° BPM foi atingido, não resistiu e foi a óbito. Na ocasião os policiais todos foram socorrer, priorizar o Sargento que ainda foi colocado dentro da voadeira para atravessar o rio para ser atendido na cidade de Aveiro, mais devido à gravidade ele não resistiu e foi a óbito.

Sargento Vilmar estava praticamente em seu tempo de ir para reserva remunerada , era considerado um excelente policial. A Polícia Militar e Polícia Civil neste momento estão montando uma força tarefa para iniciar uma busca e tentar capturar esse bandido que tirou a vida de um policial e deve ser capturado vivo ou morto.

FONTE/CRÉDITOS: Repórter invisível

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/01/2023/10:58:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...