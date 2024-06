Carreta que transportava produtos de lojas virtuais tomba na BR-163 em Belterra; motorista sofreu escoriações

Vídeos feitos por moradores mostram o motorista, que viajava sozinho, saindo ferido da cabine destruída e recebendo ajuda de populares. — Foto: Divulgação

A carreta ficou atravessada na pista, causando lentidão e congestionamento na rodovia. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Moradores da região relatam que a curva é perigosa e propensa a acidentes.

Um motorista de uma carreta, que transporta produtos de lojas virtuais, perdeu o controle da direção e tombou o veículo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (29) no km 69 da BR-163, em Belterra, oeste do Pará.

Vídeos divulgadas por moradores mostra a motorista saindo ferido da cabine da carreta que ficou destruída. Ele recebeu ajuda dos populares.

Segundo relatos dos comunitários, o motorista, que viajava sozinho e seguia em direção a Santarém, sofreu apenas escoriações leves. Seu nome ainda não foi divulgado. As causas do acidente também permanecem desconhecidas até o momento.

Os vídeos feitos por moradores locais mostram o estado do veículo após o acidente e a carga espalhada pela rodovia. A carreta ficou atravessada na pista obstruindo parte da BR-163, causando lentidão e congestionamento.

Moradores da região relatam também que, no mesmo local do acidente que aconteceu na tarde deste sábado (29), já foram registrados, nos últimos meses, vários outros capotamentos, a maioria envolvendo carretas.

Houve tombamentos de uma carreta de soja, um caminhão carregado de porcelanato e outra carreta carregada de garrafas de cachaça, além de outros capotamentos envolvendo carros de passeio.

Fonte: g1 Pará/ *Colaborou, Blog do Pião e Blog do Tabocal

