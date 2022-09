Mãe é morta, e bebê é encontrado em barraco improvisado às margens de ribeirão, em Goiânia

(Foto:Reprodução/ TV Anhanguera) – Um bebê foi encontrado nesta quinta-feira (29) em um barraco improvisado às margens do Ribeirão Anicuns, no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia, após a mãe ser encontrada morta a facadas.

O local em que o corpo da mulher foi achado fica a cerca de 800 metros de onde a criança estava. Um motorista de aplicativo e uma mulher foram presos suspeitos do crime.

Os nomes das duas pessoas presas não foram divulgados e, com isso, o G1 não conseguiu identificar as defesas delas até a última atualização dessa reportagem.

O delegado João Paulo Mendes disse que a polícia foi chamada por volta das 7h por pessoas que encontraram o corpo da vítima no lote. Vizinhos do local disseram que ela era moradora de rua e usuária de drogas.

Inicialmente, durante a perícia no local do crime, a polícia não tinha informações de onde poderia estar o bebê. Moradores da região disseram que a criança deve ter aproximadamente dois meses. Apenas momentos depois, fazendo buscas na região, que o menino foi encontrado. Ela estava deitada dentro de um barraco improvisado com tijolos e madeira.

Os policiais o levaram até o batalhão da PM e chamaram o Corpo de Bombeiros. A criança não tinha ferimentos e foi encaminhada para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) para ficar em observação.

Prisão

Policiais militares conseguiram prender um homem e uma mulher suspeitos de cometer o crime. A relação entre eles não foi informada. Eles foram localizados após a análise de câmeras de segurança. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Em um vídeo feito pela PM, um dos suspeitos disse que é motorista de aplicativo e que o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e a mulher presa. A polícia ainda vai investigar o motivo do crime.

A arma que teria sido usada no crime foi encontrada no Ribeirão Anicuns. No carro do suspeito preso foi encontrada uma marca de sangue. Todo material será analisado pela Polícia Científica. (Com informações do G1 Goiás).

Jornal Folha do Progresso em 30/09/2022/16:03:16

