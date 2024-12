PRF intercepta avião com 400kg de cocaína em São Paulo

Na ação, os indivíduos foram presos em flagrante no momento do pouso | Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal interceptou na segunda-feira (16), com seu helicóptero, um monomotor prefixo PT-EKC, saindo de hangar num aeroclube de Penápolis (SP), vindo de Aquidauana (MS). Foi denúncia de um esperto observador da procedência do avião que acabara de pousar ali. Não deu outra: houve flagrante de 400kg de pasta base de cocaína. O avião foi comprado em agosto, em nome de Wesley Evangelista Lopes, preso com comparsa. Vem a ser o mais procurado transportador aéreo de drogas do País. Em maio, ele fugiu de outro avião ao cair num rio do Acre com coca, deixando para trás dois comparsas. Wesley era um prodígio piloto iniciante em 2011, no interior paulista, quando abriu um CNPJ em seu nome, com apenas R$ 1 de capital.

Fonte: Coluna Esplanada, de Leandro Mazzini e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/13:13:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...