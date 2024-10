PRF lança novo sistema de multas com drones em rodovias; veja como funciona

(Foto: Reprodução/PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu um passo à frente na fiscalização rodoviária com a introdução de drones no monitoramento de trânsito. Essa inovação foi implementada em agosto de 2023, e traz uma nova abordagem para capturar e penalizar infratores nas estradas.

O foco inicial está nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, locais críticos para o trânsito rodoviário no Brasil.

Na BR-262, no Triângulo Mineiro, especificamente no trecho da Unidade Operacional de Araxá, e nas rodovias BR-282 e BR-101 em Santa Catarina, os drones já estão em ação. A tecnologia permite que infrações relevantes, como o uso indevido de telefone celular ao volante e a circulação imprópria de veículos pesados na faixa da esquerda, sejam identificadas com mais eficiência. Essa implementação inovadora busca trazer mais segurança para os usuários das rodovias e ampliar as capacidades de monitoramento dos policiais.

Como funciona o sistema de drones da PRF?

O uso dos drones representa um grande avanço tecnológico para a fiscalização de trânsito no Brasil. Esses dispositivos não apenas captam imagens em tempo real, mas também oferecem imagens de alta resolução com capacidade de zoom de até sete vezes. Operando a alturas entre 10 e 20 metros, os drones são descritos por Leandro Andrade, chefe da Delegacia PRF em São José (SC), como um “binóculo moderno”. Este recurso é crucial para capturar detalhes que fugiriam ao olhar de um policial a olho nu.

Os drones são utilizados por equipes especializadas de três agentes da PRF: um é dedicado à operação do drone, outro observa o ambiente e um terceiro garante a segurança da equipe e dos usuários da rodovia. Essa configuração eficaz garante que todos os aspectos de uma operação de fiscalização sejam cobertos, melhorando a segurança e eficiência na verificação de infrações nas estradas.

O que acontece depois que uma infração é flagrada?

Ao contrário do que muitos motoristas poderiam esperar, os infratores não são abordados imediatamente quando uma infração é registrada pelos drones. Segundo a PRF, a abordagem imediata poderia comprometer a segurança dos motoristas e agentes, especialmente em trechos de rodovia com alto volume de trânsito e sem acostamento.

As infrações são documentadas por vídeos e imagens capturadas pelos drones.

Posteriormente, esses registros são utilizados para a emissão das autuações.

Dessa forma, o sistema assegura que os motoristas sejam notificados de suas infrações sem impactar diretamente o fluxo das rodovias.

Qual o impacto esperado da utilização dos drones nas rodovias?

A implementação de drones para fiscalização tem várias vantagens potenciais. Além de melhorar a eficiência na identificação de infrações, o uso dessa tecnologia poderia também servir como um fator dissuasório contra práticas impróprias ao volante. Com os motoristas cientes da possibilidade de serem monitorados de cima, a esperança é que isso incentive um comportamento mais responsável nas estradas.

Além disso, o uso de drones pode poupar recursos e tempo, ao evitar a necessidade de paradas frequentes para verificação manual de documentos ou monitoramento visual. Com menos intervenções manuais, os policiais podem se concentrar em outras atividades de fiscalização e segurança.

Fonte: Terra Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2024/10:19:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...