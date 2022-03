Mulher é alvejada com 3 tiros, em Itaituba (PA)

Dimy Kelly de Castro Oliveira, a vítima. (Foto: Reprodução)

Crime ocorreu na noite de quinta (03); Um dos tiros acertou a cabeça da vítima.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. (As informações são do Portal Giro).

Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Na noite da última quinta-feira (03), uma mulher, identificada como Dimy Kelly de Castro Oliveira, sofreu uma tentativa de homicídio, sendo alvejada por uma arma de fogo na Vila Caçula, bairro São José, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, a vítima seria uma usuária de drogas e contra ela foram disparados cinco tiros, dos quais três a acertaram, um no braço, um nas costas e outro na cabeça. Após o crime, Dimy Kelly ficou caída no chão perdendo muito sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Conforme apurado pela equipe de reportagem, a mulher passou por neurocirurgia e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), seu estado de saúde é considerado grave.

A verdadeira motivação do crime ainda é desconhecida, mas especula-se que ela tenha sido baleada por uma pessoa em uma caminhonete que teria sido roubado pela vítima, algumas pessoas que estavam por perto na hora do crime afirmam que ouviram o atirador falar “Foi tu que me roubou, né?”, antes de disparar contra a vítima.

