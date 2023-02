Ufopa lança edital do PSR 2023 ofertando mais de 1.400 vagas em cursos de graduação

Gratuitas, as inscrições vão de 13 de março a 15 de abril de 2023, exclusivamente pela Internet

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos, publica hoje, 28 de fevereiro, o edital do Processo Seletivo Regular Unificado – PSR 2023 . No total, a Ufopa oferta 1.410 vagas para 42 cursos de graduação do Campus Santarém e dos campi regionais.

Podem participar do PSR candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. A seleção será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário que o candidato tenha participado de pelo menos uma das edições do Enem, de 2018 a 2022.

Para a comprovação da participação do candidato no Enem, a Ufopa fará a consulta ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), utilizando exclusivamente o número do CPF informado pelo candidato no ato da inscrição ao PSR 2023.

Sobre as inscrições

Gratuitas, as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 13 de março de 2023, e seguem até 15 de abril exclusivamente pela Internet, na página do PSR: www.ufopa.edu.br/psr2023.

No processo de inscrição, o candidato deve preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive de seu perfil socioeconômico, e executar a sequência de procedimentos descrita no formulário.

Para solicitar a inscrição, o candidato deve possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento obrigatório, além de um endereço de e-mail válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado por outro candidato.

Sobre as vagas

Das 1.410 vagas ofertadas, 1.130 são para os cursos do Campus Santarém, 36 para o curso do Campus Alenquer, 36 para o curso do Campus Monte Alegre, 64 para os cursos do Campus Oriximiná, 36 para o curso do Campus Itaituba, 72 para os cursos do Campus Juruti e 36 para o curso do Campus Óbidos.

São reservadas 708 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais, destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Os candidatos devem atentar para os documentos comprobatórios exigidos para concorrer às vagas do sistema de cotas, pois, uma vez classificados para estas vagas, deverão comprovar, no momento da habilitação institucional, que se enquadram nos critérios previstos no edital. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato do PSR 2023, sem possibilidade de reclassificação.

Chamadas

Serão realizadas duas chamadas para o preenchimento das vagas no PSR/Ufopa 2023. Os candidatos serão convocados para habilitação por meio de edital a ser divulgado posteriormente na página institucional. Na primeira convocação, serão chamados os candidatos classificados por curso de opção. Na segunda convocação, será chamado o equivalente a três vezes o número de candidatos correspondentes às vagas não preenchidas na primeira convocação, por curso/grupo, sendo o primeiro candidato classificado dentro do número de vagas remanescentes e o segundo e o terceiro convocados dentro do cadastro reserva.

Os candidatos não chamados na primeira convocação que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes devem MANIFESTAR INTERESSE de participação na segunda convocação, atentando para as datas, os horários e os locais a serem divulgados em edital complementar.

Mais informações

A Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) alerta para a importância da leitura atenta do edital nº 10/2023-CPPS/Ufopa – Processo Seletivo Regular Unificado 2023 .

A versão do edital em Libras está disponível no Youtube.

O acompanhamento do processo pode ser feito na página do PSR 2023 no site Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) .

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão obter informações nos endereços e e-mails dos campi listados abaixo:

Campus Santarém

Endereço: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), localizada no Campus Santarém – Unidade Tapajós, Rua Vera Paz, s/nº, Bairro Salé, CEP 68040-255, Santarém/PA, e-mail: psr@ufopa.edu.br

Campus Óbidos

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Avenida Prefeito Nelson Souza, s/nº, Bairro Perpétuo Socorro, CEP 68250-000, Óbidos/PA, telefone (93) 99147-7223, e-mail: obidos@ufopa.edu.br

Campus Oriximiná

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Rodovia PA 254, 257, Bairro Santíssimo, CEP 68270-000, Oriximiná/PA, telefone (93) 99147-8309, e-mail: oriximina@ufopa.edu.br

Campus Itaituba

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Rua Universitária, s/nº, Bairro Maria Madalena, CEP 68183-300, Itaituba/PA, telefone (93) 99145-7385, e-mail: itaituba@ufopa.edu.br

Campus Monte Alegre

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Travessa Major Francisco Mariano, s/nº, Bairro Cidade Alta, CEP 68220-000, Monte Alegre/PA, telefone (93) 99147-6775, e-mail: academicacmal@ufopa.edu.br

Campus Alenquer

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Travessa Beatriz do Valle, s/nº, Bairro Independência, CEP 68200-000, Alenquer/PA, telefone (93) 99179-2980, e-mail: alenquer@ufopa.edu.br

Campus Juruti

Endereço: Campus da Ufopa, localizado na Rua Vereador José de Sousa Andrade, 98, Bairro São Marcos/Próximo da Escola Municipal Maria Lúcia, CEP 68170-000, Juruti/PA, telefone (93) 99145-8674, e-mail: juruti@ufopa.edu.br

O início das aulas do ano letivo de 2023 (2023.1) está marcado para o dia 7 de agosto de 2023.

Cronograma:

Publicação do edital – 28/02/2023

Inscrição de candidatos – 13/03/2023 a 15/04/2023

Convocação para a 1ª Habilitação – A definir

Início das aulas do Ano Letivo de 2023 (2023.1) – 07/08/2023

