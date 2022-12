PRF prende homem com documento falso e apreende motocicleta adulterada e madeira em fiscalizações no Pará

PRF prende homem com documentação falsa e encontra arma dentro do veículo — Foto: PRF

Ações foram realizadas em uma semana no sudeste e nordeste do estado.

A Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF) prendeu um homem por uso de documento falso no último dia 23, durante fiscalização no km 323 da BR-155, em Marabá.

Durante a fiscalização, foi verificado que o condutor possuía mandado de prisão pendente de cumprimento pelo crime de latrocínio no estado do Amazonas. O homem ainda possuía uma arma de fogo modelo Taurus PT 840, calibre 40, escondida em um compartimento falso no interior do veículo.

A PRF encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil de Marabá.

Motocicleta adulterada transitava sem placa pela BR-230

Já nesta terça-feira (29), uma motocicleta adulterada foi apreendida durante fiscalização no km 300 da BR-230, em Novo Repartimento, também no sudeste do estado.

O veículo transitava pela rodovia sem placa de identificação, motivo pelo qual a equipe realizou a abordagem. A equipe da PRF notou que havia sinais de adulteração no chassi e no motor da motocicleta.

O condutor afirmou ter comprado o veículo de uma terceira pessoa, a qual teria adquirido a motocicleta em um leilão, mas ele não apresentou documento que comprovasse a informação.

A PRF encaminhou o condutor e a motocicleta à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento para que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.

Condutor de madeira ilegal é autuado pela 2ª vez



72 m³ de madeira estavam sendo transportados ilegalmente em rodovia no Pará — Foto: PRF

Também na tarde de ontem (29), porém no nordeste do Pará, em Capanema, foram apreendidos 72 m³ de madeira que estavam sendo transportados ilegalmente. A apreensão ocorreu no km 153 da BR-316.

A equipe da PRF constatou que o condutor já possuía um boletim de ocorrência por transporte ilegal de madeira com uso de documentação fraudulenta, em abril de 2020, no Ceará.

O condutor informou que a madeira serrada, com origem declarada de carregamento no município de Ruropólis, no Pará, tinha como destino o estado do Rio Grande do Norte.

A documentação da carga possuía divergências de acordo com a PRF. A madeira foi apreendida e encaminhada à Unidade Operacional da PRF em Capanema, onde ficará à disposição dos órgãos ambientais competentes.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha ou carvão sem licença válida. (Com informações do g1 Pará — Belem).

