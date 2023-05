PRF prende passageira de ônibus com droga embaixo da roupa, na BR-230, em Itaituba

PRF prende passageira de ônibus com droga. (Foto: Divulgação/PRF).

O ônibus seguia viagem para Santarém, na madrugada de segunda-feira (8). A suspeita informou que entregaria a droga em Belém por um valor de R$ 1 mil/kg.

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita de tráfico de drogas na Rodovia Transamazônica (BR-230), em Itaituba (PA). A mulher foi localizada em um ônibus que seguia viagem para Santarém (PA).

De acordo com a equipe, a prisão ocorreu por volta das 3h37, os agentes realizavam fiscalização ao ônibus. Em procedimento de fiscalização, os policiais localizaram a mulher, oriunda da cidade de Pontes e Lacerda (MT), que não portava seus documentos.

Durante a entrevista, a passageira também não sabia onde se encontrava o ticket da sua bagagem. Diante dos fatos, o policial solicitou que a passageira descesse do ônibus para proceder com consultas a sistemas, a fim de qualificá-la. Nesse momento, a equipe observou um volume em suas vestes que saltou aos olhos dos policiais.

Na ocasião, ao ser questionada, ela confirmou se tratar de uma droga ilícita chamada Óxi. Ato contínuo, durante busca pessoal foi encontrado três tablets da referida substância presas em seu corpo.

Ela informou que entregaria a substância em Belém e que receberia R$1 mil por cada cada quilo. Disse, ainda, que cada quilo está avaliado em R$27 mil. No total, os agentes encontraram 3.070 kg da droga.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas, e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, para demais medidas cabíveis.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 10/05/2023/05:47:27 com informações da PRF e Portal Plantão 24horas News

