Primeira-dama de MT que está com Covid-19 pela 2ª vez é internada em SP após comprometimento dos pulmões

Virgínia Mendes faz parte do grupo de risco por ser transplantada renal. Ela apresentou os sintomas da doença, diferente da primeira contaminação.

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, está internada em um hospital particular de São Paulo após testar positivo para o coronavírus pela segunda vez. O anúncio foi feito pelo governo de Mato Grosso nessa quarta-feira (10).

De acordo com o governo, ela apresentou comprometimento dos pulmões e foi internada em um hospital particular para o tratamento necessário.

O governador Mauro Mendes (DEM) está acompanhando o quadro da primeira-dama.

Ainda na quarta-feira, Virgínia fez uma postagem e contou como está sendo enfrentar a doença novamente.

“Minha recuperação tem sido mais difícil do que na primeira vez. Tenho sentido muita falta ar, é uma situação desesperadora e angustiante”, declarou.

A filha caçula do casal, Maria Luíza, e a colaboradora da família, Maria Vitória, também testaram positivo para o coronavírus.

“Quero lembrar a todos sobre a importância de continuar mantendo as medidas de segurança contra a Codiv-19. As vacinas têm chegado, mas até que todos estejamos vacinados, por favor, é muito importante que a gente continue usando máscara e se cuidando”, alertou.

Ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e pediu para que as pessoas continuem as medidas de segurança.

