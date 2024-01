Primeira-dama de Salvador apaga fotos com prefeito que paquerou Anitta

Bruno Reis e Rebeca Cardoso passaram réveillon separados na Bahia.

Após passar como um furacão por Salvador, Anitta parece ter provocado, involuntariamente, uma briga entre Rebeca Cardoso, primeira-dama da cidade, e o prefeito Bruno Reis. O casal passou o Réveillon separado, cada um numa festa. Ela até deletou todas as fotos do casal postadas em se perfil no Instagram, o que foi percebido até por Ivete Sangalo.

Bruno Reis estava no evento com os filhos e sem Rebeca, que passou a meia-noite com a família dela. Antes, ela já havia postado com parentes e amigos num passeio de lancha pela baía de Todos os Santos.

Ivete Sangalo entrou na “brincadeira”

“O prefeito tá todo gatinho, né? Alô, Bruno Reis, lá de Juazeiro essa carniça. Um beijo pra você, abre teu olho, já deletaram suas fotos, hein. Eu tô acompanhando a fofoca, tá, adoro! Ele disse que tá namorando com a Anitta, é isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca que já tava quase acabando… Tá namorando não que a Anitta viajou pra Los Angeles”, zoou Ivete Sangalo, atração principal do show da virada na capital baiana.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/13:54:44

