Colisão entre aviões no Japão causou 5 mortes; piloto está em estado grave

Autoridades do país ainda não explicaram o motivo dos dois aviões estarem na mesma pista ao mesmo tempo.

A colisão entre dois aviões no Japão nesta terça-feira (2) causou a morte de cinco pessoas. As vítimas estavam na aeronave da Guarda Costeira do país que bateu em outra aeronave, da Japan Airlines, que trafegava na pista de pouso com 367 passageiros e 12 tripulantes. Os aviões pegaram fogo logo após o acidente, no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio.

De acordo com a Japan Airlines, todos os 367 passageiros e 12 tripulantes que estavam no avião da companhia aérea conseguiram sair a tempo. A polícia local informou à imprensa japonesa que 17 passageiros ficaram feridos, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Na outra aeronave, estavam seis tripulantes, mas apenas o piloto conseguiu escapar. Ele está internado em estado grave, segundo a Guarda Costeira.

O avião da Guarda Costeira, estava na pista para decolar em direção à base militar de Niigata, na costa oeste do país, para levar ajuda às cidades atingidas pelo terremoto desta segunda-feira (1º). Já a aeronave da Japan Airlines era um voo comercial que chegava de Hokkaido, no norte.

As autoridades do país ainda não explicaram o motivo dos dois aviões estarem na mesma pista ao mesmo tempo. Segundo o gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, o premiê está reunindo informações sobre o que falhou para provocar o choque entre as aeronaves.

