Três pessoas ficam feridas após raio atingir casa

Até 10 de abril, o Sistema de Monitoramento e Alertapelo já registrou 221.570 raios em todo estado cearense.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um raio atingir uma casa em Jijoca de Jericoacoara , no Ceará, na tarde desta terça-feira (16). As vítimas estavam dentro da residência no momento do ocorrido.

De acordo com uma das donas do imóvel, que foi uma das atingidas, ela estava em casa com a nora e o neto quando ouviu um estrondo e as paredes começaram a cair.

A mãe da criança estava deitada em uma rede com o filho quando o raio derrubou parte da parede os dois cairam no chão. Apesar dos ferimentos, os dois passam bem. Os três feridos foram levados para um hospital municipal da região.

A descarga elétrica, além de derrubar duas paredes, danificou os aparelhos eletrônicos da casa, quebrou uma porta e o telhado da residência.

Segundo a Enel Distribuição Ceará, até o dia 10 de abril, o Sistema de Monitoramento e Alertapelo registrou, pelo menos, 221.570 raios em todo estado cearense.

