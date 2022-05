Ciretran de Novo Progresso tem novo comando

Sai Orlando Somoza assume Edemar Onetta (Foto: Reprodução) –

Edamar Onetta assumiu o comando da 3ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Novo Progresso.

A partir desta terça-feira, 24 de maio de 2022, o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran.PA) nomeou Edemar Onetta para exercer o cargo em comissão de Gerente da CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito “B” de novo Progresso-PA

A edição de hoje do Diário Oficial Do Estado do Pará, dispensou o até então diretor Orlando Somoza Lopes e nomeou para o cargo o ex-vereador Edmar Onetta.

A nomeação de Edemar Onetta, foi a pedido da executiva Municipal do MDB.

Edemar Onetta (MDB) foi candidato a vereador no último pleito e não se elegeu.

O ex-diretor Orlando Somoza, disse ao Jornal Folha do Progresso que a troca de comando foi anunciada com antecedência. Que deixa o Cargo com certeza do dever cumprido, e por motivações particulares.

Veja a portaria

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/23:39:45

