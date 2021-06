Pró-Saúde está com vagas abertas em hospitais no interior e na capital do Pará

A entidade filantrópica Pró-Saúde, gestora de hospitais públicos e privados em todo o País, está contratando profissionais de diversas áreas em sete hospitais paraenses. As oportunidades são para a atuação nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá, Altamira e também na capital.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), a oportunidade é para o cargo de técnico de enfermagem, com inscrições até a próxima quarta-feira, 30 de junho.

No Materno-Infantil de Barcarena Dra Anna Turan (HMIB) o processo seletivo é para as vagas de psicólogo clínico, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e almoxarife. Para concorrer às vagas o candidato pode se inscrever até 15 de julho. As vagas de psicólogo e auxiliar administrativo são temporárias e as demais efetivas.

Já no Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás, a vaga é para coordenador de enfermagem. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho.

Em Parauapebas, no Hospital Yutaka Takeda (HYT), há oportunidades para técnico de enfermagem, auxiliar de regulação médica, copeiro hospitalar, cozinheiro, farmacêutico, analista de recursos humanos, supervisor de recursos humanos, agente de portaria e auxiliar de higienização e limpeza. Para essas funções, as inscrições seguem até o dia 28 de junho. Já para a vaga de almoxarife, voltado para pessoas com deficiência (PcD), a candidatura pode ser feita até o dia 30.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para enfermeiro e técnico de enfermagem, com inscrições até o dia 30 de junho.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, a seleção é para técnico de laboratório. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho.

Na capital, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo está contratando auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo e psicólogo clínico. O prazo da candidatura se encerra no dia 7 de julho.

Inscrições

Os interessados em participar dos processos seletivos devem acessar o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, clicar no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade e selecionar a opção “Conheça nossas oportunidades”. Em seguida é só clicar na vaga desejada e, depois, acessar a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga e todas as etapas são eliminatórias.