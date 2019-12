Processo Seletivo com 1054 vagas é aberto Prefeitura de Itaituba – PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As inscrições e as entregas de currículos e documentos devem ser realizadas no Auditório da SEMED, sendo os horários e dias especificados abaixo para cada área.

Seleção tem como finalidade a contratação de profissionais para localidades divergentes.(Foto:Reprodução) A Prefeitura de Itaituba, do Estado do Pará, divulgou o novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva aos níveis médio e superior

You May Also Like