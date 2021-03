Procon realiza mutirão virtual de renegociação de dívidas no Pará

Campanha estimula negociação de dívidas pela internet — Foto: Reprodução/EPTV

As negociações podem ser feitas até o dia 31 de março pela internet.

O Procon Pará realiza a partir desta segunda-feira (15) um “Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas”. A ação dos órgãos de Defesa do Consumidor tem como objetivo contribuir para o reestabelecimento do equilíbrio do orçamento familiar em razão de dividas e da necessidade das famílias manterem o nome limpo, longe de qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

As negociações podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site. Após fazer o acesso a pessoa receberá um login e senha, e deve relatar o seu problema, informando que quer participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato. São esses dados que facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O Procon Pará orienta ainda que o consumidor, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag #MutiraoProconsBrasil no seu relato à plataforma.

Terminado o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...