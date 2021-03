Procuradoria-Geral do MPPA arquiva investigação criminal contra procurador que fez declaração racista no Pará

Procurador de Justiça do Pará Ricardo Albuquerque — Foto: Divulgação/ MPPA

Ricardo Albuquerque da Silva estava sendo investigado após ter feito declarações racistas durante uma palestra para alunos do curso de Direito, em novembro de 2019, em Belém.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Pará (MPPA) arquivou o processo de investigação criminal contra o procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

De acordo com a procuradoria, não foi encontrado qualquer ilícito funcional na conduta do procurador e que por isso entendeu que os fatos não merecem intervenção penal. O Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão superior de fiscalização, já havia arquivada as investigações após o procurador Ricardo Albuquerque da Silva ter renunciado o cargo de de ouvidor-geral do MPPA.

O procurador Ricardo Albuquerque da Silva foi denunciado depois de que vazaram em redes sociais áudios dele dizendo que a escravidão no Brasil teria ocorrido porque o índio não gostava de trabalhar.

No trecho do áudio vazado, Albuquerque ainda disse que “não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro”.

