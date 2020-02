Bolsonaro dá boas-vindas aos brasileiros trazidos do epicentro do coronavírus

Os 2 aviões Força Aérea Brasileira vindos da China ao pousar na Base Aérea de Anápolis (Goiás), na manhã deste domingo(Foto © Sérgio Lima/Poder360)

O presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem de boas-vindas aos brasileiros e parentes repatriados de Wuhan, cidade chinesa epicentro do epidemia de coronavírus.

Às 23h40 de sábado (8.fev.2020) os 2 aviões da Força Aérea Brasileira trazendo os repatriados entraram no espaço aéreo brasileiro. Um áudio do presidente foi transmitido nas aeronaves logo em seguida informando que o grupo já estava em território nacional.

“Bem-vindos de volta ao seu país, o nosso Brasil. Ninguém ficou para trás. Somos um só povo, uma só raça, somos irmãos”, disse.

Logo em seguida, o presidente agradece aos órgãos e pessoas que estão ajudando no trâmite.

“As nossas Forças Armadas, os ministérios das Relações Exteriores e da Saúde, a Câmara e o Senado, bem como a Anvisa, trabalharam incessantemente para que essa missão fosse coroada de sucesso. Em pouco tempo, estarão em solo pátrio e em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. No estado de Goiás, terão também todo o apoio do nosso governador Ronaldo Caiado e do hospitaleiro povo do Centro-Oeste. Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta.”

Leia Também Chega ao Brasil Progressense moradora de Wuhan na china,epicentro do surto mundial do coronavírus

Inicialmente, o governo brasileiro não tinha a intenção de repatriar os brasileiros e seu familiares da China. A decisão foi feita após 1 grupo fazer 1 vídeo onde citavam preocupação com a situação em Wuhan e pediam apoio para retorno.

Ao todo, o grupo conta com 34 pessoas. O trajeto para cidade goiana de Anápolis, onde ficarão em quarentena por 18 dias, durou 37 horas. Os aviões saíram de Wuhan na noite de 6ª feira. Foram feitas 4 escalas em Urumqi (China), em Varsóvia (Polônia), em Las Palmas (Espanha) e em Fortaleza.

© Fornecido por Poder360

Por Douglas Rodrigues

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...