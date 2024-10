Produção industrial do Pará tem o 2º melhor desempenho do Brasil em agosto

O bom desempenho do Pará foi puxado pelos setores de extração, produtos de madeira, metalurgia e fabricação de alimentos (Foto: Divulgação / Fiepa)

Indústria extrativa e de produtos de madeira impulsionaram o resultado. No acumulado do ano de 2024, até o momento, o Pará apresenta o 4º melhor desempenho no ranking nacional.

Em agosto, o Pará registrou o segundo melhor desempenho na produção industrial do país, com um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2023. A média nacional é de 2,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, o estado também registrou avanço, com um índice positivo de 6,9%. O levantamento é do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo foi divulgado nesta segunda-feira (14).

O estado ficou atrás apenas do Ceará, que alcançou 17,3% no comparativo entre agosto de 2023 e 2024. Felipe Freitas, gerente do Observatório, analisa que o crescimento da produção industrial do Pará foi impulsionado pela indústria extrativa, que apresentou variação positiva de 18,8%; e pelo setor de fabricação de produtos de madeira, que também avançou 14,8% no período. Ele ressalta que a geração de empregos também é positiva.

“Olhando para os resultados acumulados de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período de 2023, os destaques já são dos setores de metalurgia e de fabricação de produtos alimentícios, que apresentaram, respectivamente, variações positivas de 17% e 8,8%. É importante pontuar que o crescimento da produção industrial, usualmente, vem acompanhado do aumento da empregabilidade. Como exemplos desse padrão de tendência temos a indústria extrativa e de fabricação de alimentos, que nos últimos sete meses geraram 1.041 e 1.210 novos empregos, respectivamente, no nosso Estado”, analisou Freitas.

No estudo do Observatório, também há uma ponderação: no comparativo entre os meses de agosto e julho de 2024, a produção industrial do Pará apresentou uma queda de 3,5% o que, segundo Freitas, não impacta no desempenho geral do Estado. “Embora no comparativo mensal entre agosto e julho a produção industrial do Pará tenha ficado abaixo da média nacional, que foi de 0,1%, o desempenho acumulado ao longo de 2024 foi positivo, com um crescimento de 4,5%, ocupando a quarta colocação no ranking nacional”, explica.

“Apesar das dificuldades regionais, o Pará tem mostrado resiliência e mantido uma posição de destaque no cenário nacional, com avanços que superam a média do país. São índices que refletem um cenário de recuperação da nossa indústria, assim como a importância estratégica do setor para o fortalecimento da economia local, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, principalmente, pelo seu grande potencial na geração de empregos”, afirma o presidente da Fiepa, Alex Carvalho.

Fonte: Victor Furtado, da Redação do Fato Regional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/11:33:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...