Produtores comemoram zeramento do imposto sobre carnes

(Foto: Reprodução)- A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e os produtores de alimentos avícolas e suinícolas comemoraram a aprovação pela Câmara dos Deputados da inclusão de carnes na cesta básica desonerada. A decisão foi parte do principal projeto de lei de regulamentação da reforma tributária votado na quarta-feira (10.07).

Após uma semana de intensas discussões entre autoridades do Executivo e do Legislativo, a inclusão de proteína animal, queijo e sal na cesta desonerada foi aprovada por ampla maioria, contando com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e de diversos produtores.

A ABPA divulgou uma nota celebrando a decisão:

“A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e os produtores de alimentos avícolas e suinícolas celebraram hoje a decisão histórica da regulamentação da Reforma Tributária com a inclusão das carnes na Cesta Básica Isenta, após votação ocorrida há pouco no Plenário da Câmara dos Deputados.

É uma vitória daqueles que lutam pela segurança alimentar do País, e que compreendem que o direito ao acesso às carnes e aos seus nutrientes essenciais deve ser preservado.

O Brasil é um dos maiores consumidores de proteínas animais do mundo, com consumo médio per capita superior a 100 quilos.

Neste sentido, a ABPA registra os seus agradecimentos à sensibilidade do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, e de todos os integrantes da FPA, de outras Frentes e dos demais congressistas, o que permitiu a inclusão das proteínas animais na cesta básica isenta.”

Com a aprovação desta medida, a ABPA e os produtores esperam um impacto positivo na segurança alimentar do país, garantindo que a população continue a ter acesso a proteínas animais essenciais.

Fonte: Momento MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/2024/09:10:17

