Concurso da PF: Governo Federal autoriza provimento de mil vagas

(Foto: Jamile Ferraris/MJSP) – Cargos são para delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas. Instituição terá seis meses para publicar edital com a abertura das inscrições

A Polícia Federal (PF) publicou a autorização do concurso público para o provimento de mil cargos do quadro de pessoal. As vagas estão divididas em delegado (120), perito criminal (69), agente (630), escrivão (160) e papiloscopista (21). O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições é de até seis meses.

A autorização para as outras mil vagas anunciadas em janeiro pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está prevista para ser publicada em 2026.

“Serão 2 mil policiais federais distribuídos por todo o Brasil e que serão muito importantes no combate ao crime organizado, na segurança das nossas fronteiras e no combate ao crime ambiental”, disse Lewandowski, à época, reforçando que a medida é a prioridade para a gestão.

Plano Especial de Cargos da PF

Em dezembro de 2024, foi autorizada a realização de concurso público para o provimento de 192 cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, conforme a Portaria MGI nº 9.363/2024. Os editais de ambos os concursos serão divulgados em breve.

