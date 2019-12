Professor de escola pública de Marabá é preso suspeito de estuprar oito alunas

Vítimas têm idades entre 8 e 9 anos. Polícia investiga a possibilidade de mais vítimas aparecerem após o anúncio de prisão.(Foto:Ilustrativa)

Um professor da rede municipal de ensino de Marabá, sudeste do estado, foi preso suspeito de abusar de oito alunas. As vítimas têm idades entre 8 e 9 anos. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (18).

Marcos Vinícius da Costa Araújo foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (17). Segundo as investigações, ele utilizou sua função para cometer os abusos contra as alunas.

As vítimas foram acompanhadas por uma psicóloga da Fundação ParáPaz, que fez o trabalho de escuta especializada e tratamento psicológico com todas as menores vítimas do professor.

Segundo os policiais civis, as investigações continuam com o objetivo de encontrar outras vítimas e demais elementos probatórios no material apreendido na residência do acusado. O professor foi afastado das funções preventivamente há cerca de um mês em função das investigações.

Por G1 PA — Belém

18/12/2019 22h37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...