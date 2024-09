Professor de karatê é preso suspeito de violentar criança no Pará

Luacin Paixão de Souza se diz professor de karatê e violentou criança neste domingo em Marabá | Foto: Reprodução

O caso foi registrado em Marabá no sudeste paraense neste domingo (1º). Mãe da criança disse que além de violentar um, ainda ameaçou o irmão dele.

Entre as ocorrências registradas neste final de semana em Marabá constam a prisão de um professor de karatê, acusado de ter violentado sexualmente uma criança, no residencial Magalhães II, Complexo São Félix.

Era tarde de domingo (1º), por volta de 15h quando a guarnição composta pelo sargento Gily Vileneve e soldado Reis do 4º Batalhão de Polícia Militar, atenderam a uma denúncia de uma mãe desesperada.

A mulher contou aos militares que um filho dela menor havia sido vítima de violência sexual e que o autor seria o professor de karatê, Luacin Paixão de Souza. Os militares fizeram algumas buscas no bairro até que localizaram e prenderam o acusado.

Ainda de acordo com o relato policial deste caso, a mulher disse que o acusado além de violentar o filho dela, ainda ameaçou matar outro filho, caso a criança contasse o que tinha ocorrido entre ambos. Mesmo assim, a criança contou à mãe e chorava copiosamente após ser violentada.

Por força do Estatuto da Criança e do Adolescente e por se tratar de crimes contra a criança, o fato segue em segredo de Justiça.

O acusado, mesmo negando, foi autuado pela delegada Luciana Costa de Menezes e aguarda preso à disposição da Justiça.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/15:45:13

