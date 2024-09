Integrante de facção, foragido é preso ao sair de festa

Riquelmi Lima confessou integrar uma facção criminosa e que estava em Jacundá para matar desafetos de uma facção rival. | Foto: Reprodução

Riquelmi Santana Lima foi preso em Marabá neste domingo ao sair de uma festa no bairro Liberdade. Ele confessou estar ligado a uma facção criminosa, participando de ação criminosa em Jacundá

As ações de repressão ao crime têm conseguido realizar diversas ações, como combate ao tráfico, prisão de traficantes e de foragidos da Justiça. Uma dessas ações colocou nas grades um homem que tinha um mandado de prisão ainda não cumprido, caso que aconteceu na madrugada deste domingo (1º) em Marabá no sudeste paraense.

De acordo com o 34º Batalhão de Policiamento Militar em Marabá, era por volta de 5h da madrugada deste domingo, quando os militares abordaram um grupo de pessoas que saia de uma boate no bairro Liberdade.

Entre os integrantes, os militares constataram que Riquelmi Santana Lima, estava na condição de foragido tendo em vista que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela juíza titular da 1ª Vara Criminal de Marabá, Alessandra Rocha da Silva Souza.

Por conta dessa descoberta, os militares conduziram o acusado onde foi apresentado ao delegado plantonista da 21ª Seccional Urbana da Nova Marabá.

FICHA CORRIDA

Não é de hoje que o acusado dá trabalho para a Polícia. No dia 2 de dezembro de 2022, no município de Jacundá, ele foi apreendido e autuado em flagrante por porte ilegal de armas.

Naquela mesma ocasião foram mortos a tiros: Diego da Silva Brandão, Arthur da Silva Sousa e Kennedy dos Santos Sousa. Já Alexandre de Jesus Silva foi baleado na perna.

Riquelmi Lima confessou integrar uma facção criminosa e que estava naquele município para matar desafetos de uma facção rival.

À época, o delegado Yago Zago Mazzini ofereceu denúncia contra o grupo por formação de bando, ou quadrilha e porte ilegal de armas e todos foram condenados.

