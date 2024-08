Professor é Preso por Produzir e Armazenar Conteúdo Pornográfico Infantil em Castelo dos Sonhos | PA

Foto: Reprodução | Denúncia leva à prisão de docente acusado de fotografar partes íntimas de alunas.

Na manhã deste dia 26 de agosto de 2024, chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, região do município de Altamira, no sudoeste do Pará, uma denúncia sobre um professor de Português/Inglês, Geraldo Antônio da Silva, que leciona na Escola João Paulo II há três meses.

Conforme a denúncia, o professor estaria tirando fotos das partes íntimas das alunas-crianças durante as aulas. A partir dessa notícia crime, iniciaram-se diligências para confirmar a veracidade da denúncia, que foi comprovada.

A autoridade policial, de posse da materialidade e dos indícios de autoria, representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão em desfavor do infrator. A prisão e a busca foram cumpridas.

Ao ser realizada a busca e apreensão, verificou-se que no aparelho de telefone móvel e no notebook do alvo havia diversas imagens pornográficas de crianças produzidas por ele, além de várias fotografias retiradas da internet armazenadas também por ele.

Diante disso, além do cumprimento da prisão preventiva, o alvo foi autuado em flagrante pelos crimes de produzir e armazenar conteúdo pornográfico.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/07:52:23

