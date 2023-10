Homem é preso por fraude ao sacar aposentadoria de R$ 13 mil no Pará

Segundo a PF, benefício foi concedido irregularmente. — Foto: Agência Brasil

Segundo a corporação, ele tentou receber mais de R$ 13 mil em uma agência bancária em Marabá, e prejuízo futuro poderia alcançar mais de R$ 3 milhões.

Durante o saque da aposentadoria, um homem foi preso em flagrante por fraude. A ação foi divulgada pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (27) e ocorreu em Marabá, sudeste do Pará.

Segundo a corporação, o benefício foi dado por invalidez e concedido irregularmente. Ele foi abordado na agência bancária enquanto desbloqueava a conta para receber os valores.

“Caso fosse sacado, geraria prejuízo aos cofres públicas de R$ 13.387,20. Se o benefício permanecer ativo, o potencial de prejuízo futuro segundo a expectativa de vida ultrapassaria R$ 3,5 milhões”, pontuou a PF.

A prisão foi realizada pela PF com a participação do Núcleo Regional de Inteligência da Previdência Social no Estado do Pará (Nuint), da Coordenação de Inteligência da Previdência Social (Coinp), do Ministério da Previdência Social (MPS), além do apoio do setor de segurança corporativa da instituição financeira.

De acordo com a PF, o homem estava, até quinta-feira (26), quando o flagrante foi feito, à disposição da Justiça.

