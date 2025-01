Assaltante grávida é atingida pelo companheiro em assalto no Pará

Mulher grávida de 4 meses foi atingida por um disparo no momento em que efetuava um assalto. Ela está internada no PSM da 14. | FOTO: Uchôa Silva/Agência Belém

O casal invadiu um salão de beleza para realizar o crime e, durante a ação, o companheiro disparou e acertou a mulher, que está grávida de 4 meses. A mulher foi encaminhada ao PSM da 14 de março.

Na tarde desta terça-feira (14), uma mulher grávida de 4 meses foi atingida por um disparo no momento em que efetuava um assalto a um salão de beleza, na rua Domingos Marreiros, em Belém. Ela e o companheiro invadiram o local para realizar o crime, mas em um determinado momento da ação criminosa, seu marido disparou contra ela. A assaltante foi encaminhada ferida ao Pronto-Socorro da 14 de março. O marido fugiu do local abandonando a esposa ferida.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que a ocorrência em questão foi registrada por volta de 16h. Os dois criminosos invadiram o estabelecimento de beleza para assaltar e, durante a ação, o homem efetuou um disparo que atingiu a própria esposa. A mulher foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro da 14 de março, onde passou por cirurgia. A informação é de que o estado de saúde da mulher é considerado grave.

A Polícia Civil do Pará informou que uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de roubo e está hospitalizada. Equipes da Seccional de São Brás investigam o caso e trabalham para localizar os demais envolvidos.

